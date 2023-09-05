انهيار مستمر لسعر الألماس في العالم

الوكيل الإخباري - واصل سعر الألماس في العالم مشوار الانخفاض على مدار الأيام الماضية، إثر التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والضغوطات التضخمية الراهنة الناجمة عن عدد من الصدمات، بدءاً من جائحة كورونا وتبعاتها الممتدة، ووصولاً إلى الحرب في أوكرانيا وتأثيراتها على الأسواق.



وذكر تقرير لشبكة بلومبيرغ، أن سعر أحد أشهر أنواع الألماس الخام في العالم سجل لليوم الثالث على التوالي انخفاضاً جديداً.

اضافة اعلان



وبين التقرير أن شركات تعمل بمجال تعدين الألماس أجبرت على خفض الأسعار بقوة.



ووفقاً للبيانات الاقتصادية انخفض سعر قيراط الألماس نحو 850 دولاراً.

