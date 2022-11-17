بعد انخفاض الذهب.. تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي محليا

الوكيل الإخباري

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- كشف نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان أسعار الليرة الإنجليزية والرشادي محليا بعد انخفاض أسعار الذهب اليوم الخميس.وقال علان لـ"الوكيل الإخباري"، إن سعر الليرة الإنجليزي بلغ محليا 289 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي 254 دينارا.وأضاف أن أسعار الذهب تتأثر بالأحداث السياسية والاقتصادية على المستوى العالمي.وكان بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية 35.9 دينار لجهة الشراء من المحلات، مقابل 34.4 لجهة البيع، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات بيع وصياغة الحلي والمجوهرات.