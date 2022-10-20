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الخميس، 20-10-2022 03:04 م

الخرابشة: نتائج استكشاف الذهب والنحاس في أبوخشيبة مؤملة

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الوكيل الإخباري - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، إن النتائج الأولية التي عرضتها (شركة سولفيست) لعمليات استكشاف النحاس والذهب في منطقة أبوخشيبة "مؤملة"، وأظهرت بعض التراكيز وجود نسبة نحاس بلغت 7%، فيما ستجري عمليات تقييم استكشاف الذهب لاحقا.

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وأضاف خلال زيارته لموقع عمليات الشركة لاستكشاف الذهب والنحاس في أبوخشيبة جنوب المملكة اليوم الخميس، اطلع خلالها على سير العمل بمذكرتي التفاهم الموقعتين مع شركة (سولفيست) التركية، لاستكشاف النحاس والذهب، إن هناك طبقات من النحاس ترى بالعين المجردة ونأمل تحديد الكميات بنهاية مرحلة الاستكشاف ومدتها 12 شهرا.


وقال، إن الشركة ستقدم قريبا دراسة جدوى أولية لأعمال الاستكشاف يعقبها مرحلة التنقيب ومن ثم التعدين.


وفيما يتعلق باستكشاف الذهب في المنطقة قال الخرابشة إنه في مرحلة جمع العينات التي أثبتت وجود كميات مؤملة، وسيعقب هذه المرحلة تقديم دراسات جدوى وتحديد الاحتياطي.


وأضاف، إن قطاع التعدين هو أحد القطاعات التي عرفتها خطة التحديث الاقتصادي بأنه ذو قيمة صناعية عالية، ونعمل على مضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى ثلاثة أضعاف، ومضاعفة قيمة الصادرات إلى أربعة أضعاف بناء على النتائج المؤملة التي تم التوصل إليها لغاية الآن.


وأكد أن الوزارة تولي في هذه المرحلة قطاع التعدين أولوية لأهميته في رفد الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة، والتوسع في فرص العمل بما يسهم في جهود تحقيق التنمية المستدامة.

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