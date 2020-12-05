بغداد وأربيل تتفقان على حصة إقليم كردستان في موازنة 2021

الوكيل الاخباري - أعلن مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أحمد الصفار، توصل الحكومة الاتحادية في بغداد مع وفد حكومة إقليم كردستان العراق إلى اتفاق بشأن حصة الإقليم في موازنة العام المقبل.

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وقال في تصريح صحفي اليوم السبت، إن "وفد حكومة إقليم كردستان العراق توصل مع الحكومة الاتحادية لاتفاق بشأن حصة الإقليم في موازنة عام 2021، وبنفس صيغة الاتفاق الذي أبرم في عهد حكومتي عادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي".



وتصاعدت حدة الخلافات بين بغداد وأربيل على خلفية إقرار البرلمان العراقي قانون "تمويل العجز المالي"، الذي مكن الحكومة العراقية من الاقتراض الداخلي لتسديد رواتب الموظفين.



واشترط القانون على حكومة إقليم كردستان العراق تسديد ما عليها من مستحقات مالية للحكومة الاتحادية، قبل الشروع بصرف رواتب الموظفين.



