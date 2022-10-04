بورصة عمان تشارك في أسبوع المستثمر العالمي

الوكيل الإخباري - أقامت بورصة عمان اليوم الثلاثاء فعالية قرع الجرس للسنة الثالثة على التوالي أعلنت خلالها مشاركتها في فعاليات أسبوع المستثمر العالمي إلى جانب عدد من الأسواق المالية العالمية التي تعقد خلال الأسبوع الأول من تشرين الأول 2022، وذلك ضمن المبادرة السنوية للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية والاتحاد الدولي للبورصات.

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وأكد المدير التنفيذي للبورصة مازن الوظائفي، حرص البورصة على مد جسور التعاون مع كافة المؤسسات المحلية والعالمية لتعزيز أنشطة التوعية الاستثمارية ونشر المعرفة المالية، مشيرا الى أن المشاركة في هذه الفعالية تندرج في إطار الحرص على المتابعة الفاعلة لمختلف فعاليات وأنشطة منظمة "IOSCO" ولجانها المختلفة لمواكبة المعايير الدولية ذات الصلة.



وأشار إلى أن البورصة ستطلق فيديوهات ونشرات توعوية تثقيفية من خلال الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي سيتم تسليط الضوء فيها على التمويل المستدام باعتباره القوة الدافعة للتنمية المستدامة، والحوكمة، والاستثمار البيئي والاجتماعي.



يشار إلى أن أسبوع المستثمر العالمي هو مبادرة دولية توعوية سنوية أطلقتها منظمة (IOSCO) للمرة الأولى عام 2017، بهدف رفع مستويات المعرفة المالية، وتعزيز ثقافة المستثمرين وحمايتهم على المستويين المحلي والعالمي، وتشارك في فعالياتها السنوية ما يزيد على 100 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة.