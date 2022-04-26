بولندا تعد قائمة عقوبات خاصة بها ضد روسيا

الوكيل الاخباري- قال وزير الداخلية البولندي ماريوس كامينسكي، إن بلاده أعدت قائمة عقوبات خاصة بها ضد روسيا وبيلاروس، تتضمن 50 بندا.



وأضاف الوزير، في إيجاز صحفي اليوم: "قائمة العقوبات البولندية عبارة عن تنقيح لقائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي. وهي تشمل الأوليغارشيين الروس والشركات التي تعمل على أراضي بلادنا. تتكون قائمة العقوبات الأولى المنشورة اليوم من 50 بندا".

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ووفقا له، تشمل القائمة شركات مثل غازبروم، التي تخضع للعقوبات المفروضة على شركة EuroPolGaz و Akron وكذلك رجل الأعمال الروسي فياتشسلاف كانتور، الذي يملك 20 بالمئة من أسهم شركة Azoty البولندية. وتشمل القائمة كل الشركات التي كانت تورد الفحم من روسيا ودونباس إلى بولندا وكذلك شركتي "نوفاتيك" و"فوس أغرو".

روسيا اليوم