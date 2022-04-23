السبت 23-04-2022
الوكيل الاخباري

مراكز فحص كورونا اليوم السبت - أسماء

انخفاض أسعار الذهب محلياً

الأردنيون أنفقوا 99,2 مليون دينار على السفر خلال شهرين - أرقام

الطاقة: نعمل على تفعيل دور المملكة في مجلس الطاقة العالمي

تفاصيل أسعار الخضار محلياً اليوم السبت

جمعية المصدرين: ارتفاع الصادرات الأردنية إلى كندا في 2021

وفيات السبت 23-4-2022

الإفتاء توضح حكم إخراج زكاة الفطر نقداً

8 وفيات و43 إصابة بحادث انقلاب حافلة في السعودية

المملكة تتأثر تدريجياً اليوم بمنخفض البحر الأحمر - تفاصيل

السبت، 23-04-2022 10:47 ص

كاتب ياباني مستغربا: الين الياباني أضعف من الروبل الروسي

62639e0e4c59b7270242c6fc


الوكيل الاخباري-أعرب الصحفي والكاتب الياباني جون يامادا، عن استغرابه من أن الين الياباني أضعف من الروبل الروسي، عملة الدولة التي فرضت ضدها عقوبات "غير مسبوقة".

وأضاف يامادا، في مقالة لموقع Yahoo News Japan ، أن قيمة صرف الين تتناقص بسرعة. في 20 أبريل، تراجع سعر سعر الصرف إلى 129 ينا للدولار الواحد، على الرغم من أنه في 1 مارس كان 114 ينا، مما يعني أن العملة اليابانية انخفضت بمقدار 15 ينا في فترة تزيد قليلا عن شهر ونصف. لم يحدث مثل هذا الانخفاض الحاد في قيمة الين من قبل، ولا توجد دلائل على تحسن الوضع.

اضافة اعلان

 

وحذر يامادا من أنه على الرغم من ذلك، يواصل بنك اليابان تخفيف السياسة النقدية، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى مزيد من الانخفاض في قيمة الين لاحقا.

وقال: "يتم تحديد أسعار العملات ليس فقط من خلال الفروق في أسعار الفائدة أو المعروض من النقود. تؤثر كذلك الثروة والقوة الاقتصادية على أساس الموارد والغذاء - ما يسمى القوة الوطنية. من وجهة النظر هذه، من الواضح أن قيمة الين أقل من الروبل. الروبل لديه الموارد والغذاء والذهب لضمان قيمته. يوجد القليل جدا من هذا في اليابان".

ويشير مؤلف المقالة إلى أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، لا تعمل حاليا بفعالية كبيرة. علاوة على ذلك، هناك احتمال أن يبدأ العالم في الابتعاد عن الدولار وبالتالي سنخفض قيمته. وإذا حدث هذا، فلا يمكن تجاهل انخفاض الين بعد الآن.

 

روسيا اليوم

إقرأ ايضا
1 - Copy

انخفاض أسعار الذهب محلياً

2-2

الأسهم الأوروبية تتراجع مع تأهب المستثمرين لرفع في سعر الفائدة

f536c21c-e02f-4499-bfde-ed020f1bf0d4

النفط ينخفض 5% في أسبوع بسبب مخاوف بشأن النمو الاقتصادي

استخدام الروبل الروسي

أوكرانيا تحتاج مساعدة شهرية بـ7 مليارات دولار للإبقاء على اقتصادها

fddfcc9cdff9

261 مصنعاً يبدأ الإنتاج في السعودية خلال مارس

فرنسا-تلوح-بسلاح-جديد-ضد-روسيا-أكثر-كفاءة-من-حظر

غازبروم: نواصل شحن الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

أخبار متعلقة
625169654236042abd28671b

الحكومة الهنغارية: دفع ثمن الغاز بالروبل لا ينتهك العقوبات

62512ba542360453be2f386f

واشنطن فشلت في إسقاط الروبل

624d76664c59b70206470ba5 (1)

دولة أوروبية جديدة ترجح احتمال سداد الغاز الروسي بالروبل

624d702f42360442a60ba453

للمرة الأولى.. روسيا تسدد بالروبل دينا اقترضته بالدولار

سياحة روسيا العربي الجديد 4

اعتباراً من اليوم.. واشنطن تمنع كل الاستثمارات الجديدة في روسيا

624a369a4c59b71b0a0c873e

شركة نفط أوروبية تدرس إمكانية دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل