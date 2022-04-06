اعتباراً من اليوم.. واشنطن تمنع كل الاستثمارات الجديدة في روسيا

الوكيل الاخباري- أفادت مصادر متطابقة بأنّ الولايات المتحدة ستمنع اعتباراً من اليوم الأربعاء، وبالتنسيق مع مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي "كل الاستثمارات الجديدة" في روسيا، وذلك ضمن حزمة جديدة من العقوبات.



وستشمل هذه الإجراءات العقابية المنسّقة التي اتّخذت ردّاً على غزو موسكو لأوكرانيا وعلى خلفية اتّهامات لموسكو بارتكاب فظائع "حظراً لكل الاستثمارات الجديدة في روسيا، وعقوبات معزّزة ضدّ المؤسسات المالية والشركات العامة في روسيا وعقوبات ضد مسؤولين في الحكومة الروسية وأقاربهم"، كما أوضح أحد هذه المصادر لوكالة فرانس برس.



وأشار مصدر ثان طلب بدوره عدم كشف هوياته إلى أن الدافع للعقوبات الأخيرة التي فرضت على الاقتصاد الروسي هو المعلومات عن أدلّة تفيد بتنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القانون وغيرها من الفظائع ضدّ مدنيين في أنحاء من مدينة بوتشا التي خرجت منها مؤخراً القوات الروسية.

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