الأربعاء 06-04-2022
الوكيل الاخباري

زيادة صادرات غرفة تجارة عمان 30.6 % بالربع الأول

انخفاض ملحوظ في معدلات الوفيات بكورونا عالميا في أسبوع

رعب كورونا ..مع مرض مزمن غامض يبدو أنه مرتبط بالفيروس!

تويتر ستطالب بإزالة الصور والفيديوهات لأسرى الحرب

أسعار المواد الغذائية في ألمانيا تسجل مزيدا من الارتفاع بسبب الأزمة في أوكرانيا

الصين تسجل زيادة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا

السعودية: إيقاف استيراد شاحنات نقل البضائع التي يزيد عمرها التشغيلي على 5 سنوات

تفكيك أكبر منصة بيع روسية على الشبكة المظلمة.. ومصادرة بيتكوين بـ23 مليون يورو

الإفتاء توضح حكم الأكل أو الشرب أثناء الأذان الثاني

اعتباراً من اليوم.. واشنطن تمنع كل الاستثمارات الجديدة في روسيا

الأربعاء، 06-04-2022 08:52 ص

اعتباراً من اليوم.. واشنطن تمنع كل الاستثمارات الجديدة في روسيا

سياحة روسيا العربي الجديد 4


الوكيل الاخباري- أفادت مصادر متطابقة بأنّ الولايات المتحدة ستمنع اعتباراً من اليوم الأربعاء، وبالتنسيق مع مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي "كل الاستثمارات الجديدة" في روسيا، وذلك ضمن حزمة جديدة من العقوبات.

وستشمل هذه الإجراءات العقابية المنسّقة التي اتّخذت ردّاً على غزو موسكو لأوكرانيا وعلى خلفية اتّهامات لموسكو بارتكاب فظائع "حظراً لكل الاستثمارات الجديدة في روسيا، وعقوبات معزّزة ضدّ المؤسسات المالية والشركات العامة في روسيا وعقوبات ضد مسؤولين في الحكومة الروسية وأقاربهم"، كما أوضح أحد هذه المصادر لوكالة فرانس برس.

وأشار مصدر ثان طلب بدوره عدم كشف هوياته إلى أن الدافع للعقوبات الأخيرة التي فرضت على الاقتصاد الروسي هو المعلومات عن أدلّة تفيد بتنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القانون وغيرها من الفظائع ضدّ مدنيين في أنحاء من مدينة بوتشا التي خرجت منها مؤخراً القوات الروسية.

اضافة اعلان

 

العربية

إقرأ ايضا
image

نمو اقتصاد أبوظبي 1.9% خلال 2021 ليسجل تريليون درهم

624d0f344c59b770af2f8961

أسعار المواد الغذائية في ألمانيا تسجل مزيدا من الارتفاع بسبب الأزمة في أوكرانيا

1962534

السعودية: إيقاف استيراد شاحنات نقل البضائع التي يزيد عمرها التشغيلي على 5 سنوات

brazil-crypto-brazil-780x470

تفكيك أكبر منصة بيع روسية على الشبكة المظلمة.. ومصادرة بيتكوين بـ23 مليون يورو

دولارات 2

الدولار يقفز لأعلى مستوى في عامين

ر

الروبل يظهر انتعاشا رغم العقوبات

أخبار متعلقة
putin5

بوتين يوقع مرسوم آلية سداد ثمن الغاز بالروبل للدول غير الصديقة

20220320204940629

لوكسمبورغ تجمّد أصولاً روسية بـ2.5 مليار يورو

qanet

ألمانيا: مجموعة السبع ترفض مطلب بوتين الدفع بالروبل مقابل الطاقة

623e582b4c59b75134292e4b

الاتحاد الأوروبي يكلف مفوضيته بإبرام صفقات جماعية لشراء الغاز

مشاهد24-بايدن

بايدن: العالم سيواجه نقصاً حقيقياً في الغذاء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

623ae7ad4236041bae0137b3

روسيا: بلوغ سعر الغاز في أوروبا 4000 دولارا ليست سقفا