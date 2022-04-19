الثلاثاء 19-04-2022
الوكيل الاخباري

الضمان يوضح حول زيادة الأجر الخاضع للمشتركين اختيارياً

زهاء 100 ألف مواطن حضروا فعاليات إربد الرمضانية

أسعار الذهب محلياً

ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال آذار الماضي

هيئة الاتصالات تدعو للتعاقد مع شركات خدمات التوصيل المرخصة

البطوش: 12400 شخص سجلوا للحج حتى الآن

تحذير هام لكل مالك مركبة في الأردن

رسالة هامة من الغذاء والدواء لمرضى السكري

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

خطة مرورية في الأسواق قبيل عيد الفطر

الثلاثاء، 19-04-2022 10:14 ص

أكبر مستهلك في العالم.. كيف أثرت الصين على أسعار الطاقة خلال الربع الأول؟

2021-09-11_23-48-02_273974


الوكيل الاخباري-أدت زيادة استخراج الفحم والغاز الطبيعي وتراجع الاستهلاك إلى خفض الطلب على الواردات في الصين والمساعدة في تخفيف أسواق الوقود العالمية.

وأظهرت البيانات الاقتصادية المنشورة، الاثنين الماضي، ارتفاع الناتج المحلي بعد أن ضغطت بكين على المنتجين المملوكين للدولة لتعزيز النشاط لضمان أمن الطاقة بعد النقص العام الماضي وعزلها عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية، إذ انخفضت واردات الفحم بنسبة 24% والغاز الطبيعي المسال بنسبة 11% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، كان ما تحتاجه أسواق الوقود العالمية هو طفرة إنتاج الوقود الأحفوري من قبل أكبر مستورد للطاقة في العالم.

اضافة اعلان

 

العربية

إقرأ ايضا
ذهب خاص

أسعار الذهب محلياً

unnamed

ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال آذار الماضي

1-166

نجم العملات المرتبطة بالذهب يسطع في سوق الأصول المشفرة

625de9df42360460e17635db

الخزانة الأمريكية: سياسة العقوبات لن تقوض دور الدولار

625e59fc423604014077066c

خبير اقتصادي: الامتناع عن النفط والغاز الروسيين سيسبب صدمة أسعار في الاتحاد الأوروبي

625e212c4236042afc624963

أعلى مستوى منذ 13 عاما.. قفزة غير مسبوقة في أسعار الغاز بالولايات المتحدة الأمريكية

أخبار متعلقة
3-80

بوتين: تسديد ثمن الغاز الروسي بالروبل يجب ألا يؤثر سلبا على العقود مع الأوروبيين

624440004c59b728da1ba1f6

الكرملين يوضح موعد تطبيق آلية سداد ثمن الغاز الروسي بالروبل

62440c044236043afe30dfc7

فولودين يدعو لتحويل مدفوعات مزيد من الصادرات الروسية إلى الروبل

623cc9434c59b72d2534754c

روسيا تضع أوروبا في مأزق.. تنفيذ قرار بيع الغاز بالروبل بعد أيام

6242de0442360418ef16da6e

بيسكوف: روسيا تضع خطة ستستخدم في حال تخلي الدول الأوروبية عن عقود الغاز

thumbnail_frenchmaritimedays-png

مسؤول فرنسي يحث الفرنسيين على الاقتصاد في استهلاك الكهرباء والغاز