أكبر مستهلك في العالم.. كيف أثرت الصين على أسعار الطاقة خلال الربع الأول؟

الوكيل الاخباري-أدت زيادة استخراج الفحم والغاز الطبيعي وتراجع الاستهلاك إلى خفض الطلب على الواردات في الصين والمساعدة في تخفيف أسواق الوقود العالمية.



وأظهرت البيانات الاقتصادية المنشورة، الاثنين الماضي، ارتفاع الناتج المحلي بعد أن ضغطت بكين على المنتجين المملوكين للدولة لتعزيز النشاط لضمان أمن الطاقة بعد النقص العام الماضي وعزلها عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية، إذ انخفضت واردات الفحم بنسبة 24% والغاز الطبيعي المسال بنسبة 11% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".



وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، كان ما تحتاجه أسواق الوقود العالمية هو طفرة إنتاج الوقود الأحفوري من قبل أكبر مستورد للطاقة في العالم.

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