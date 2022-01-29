السبت 29-01-2022
الوكيل الاخباري

توقعات برفع أسعار المحروقات لشهر شباط المقبل - ارقام

الامانة: 3 آلاف ملاحظة وردت لغرف الطوارىء خلال المنخفض

توزيع مساعدات على أسر في عدد من مناطق المملكة

17 وفاة و8170 اصابة جديدة بكورونا في الاردن اليوم السبت

الاردن يدين الهجوم الارهابي في باكستان

الارصاد: موجة صقيع وانجماد واسعة السبت - تفاصيل

الكويت تصدر قرارا هاما للوافدين

مصدر رسمي: لجان مختصة تُحقق في تداعيات منخفض الخير

الطاقة النيابية تبدأ تحقيقا بانقطاعات الكهرباء خلال المنخفض

الأشغال : إجراء صيانة شاملة بعد المنخفض

السبت، 29-01-2022 03:13 م

تجارة أبوظبي غير النفطية تنمو 2.9% خلال 11 شهرا

41f889b8-ade9-41be-a27f-c44aaaa15a3c_16x9_1200x676


الوكيل الإخباري- بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية عبر منافذ أبوظبي خلال الأحد عشر شهرا من العام 2021 نحو 190.20 مليار درهم بنمو 2.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020 والتي حققت خلالها 184.93 مليار درهم وفقا لتقرير حركة التجارة السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي الصادر عن مركز الإحصاء أبوظبي.

وتوزعت تجارة أبوظبي غير النفطية إلى واردات بقيمة 83.63 مليار درهم وصادرات غير نفطية بقيمية أكثر من 71.17 مليار درهم بنمو 5.4% مقارنة مع الفترة ذاتها والتي حققت خلالها 67.52 مليار درهم ونحو 35.39 مليار درهم قيمة إعادة التصدير بنمو 10% مقارنة مع 32.16 خلال الفترة نفسها من العام 2020.

وبلغت قيمة التجارة الخارجية عبر منافذ إمارة أبوظبي خلال شهر نوفمبر 2021 أكثر من 20.35 مليار درهم مقارنة مع 16.83 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2020 فيما توزعت التجارة خلال الشهر نفسه إلى واردات بقيمة 8.37 مليار درهم لتستحوذ على 41.1% من إجمالي التجارة وإلى صادرات غير نفطية بقيمة 7.79 مليار درهم لتستحوذ على ما نسبته 38.3% وإلى إعادة تصدير بقيمة 4.18 مليار درهم لتستحوذ على 20.6% من إجمالي حركة التجارة.

وجاءت المملكة العربية السعودية على رأس أهم الشركاء التجاريين للتجارة الخارجية السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي خلال شهر نوفمبر 2021 بقيمة 4.87 مليار درهم تلتها الصين بقيمة 1.15 مليار درهم تلتها الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 1.46 مليار درهم تلتها عمان بقيمة 1.144 مليار درهم.

وتوزعت قيمة حركة التجارة السلعية غير النفطية حسب المنافذ الجمركية خلال نوفمبر 2021 إلى 7.21 مليار درهم عبر المنافذ البحرية وإلى نحو 5.98 مليار درهم عبر المنفذ الجوية وإلى 7.14 مليار درهم عبر المنفذ البرية.

اضافة اعلان

 

العربية

 




 

 


 

إقرأ ايضا
H12DA

توقعات برفع أسعار المحروقات لشهر شباط المقبل - ارقام

20211209023708378

اقتصاد فرنسا ينمو 7% في2021.. أعلى معدل في 52 عاماً

34-2-1200x675

العراق يسمح لإيران باستخدام مواردها المحجوبة لاستيراد السلع

1-223-1200x675

5 عملات مشفرة تكبد السوق خسائر بتريليون دولار في أسبوع

4640e833-a8fc-4c2b-bbff-9eaee289d30f_16x9_1200x676

أميركا.. أحد مقاييس التضخم عند أعلى مستوى في 40 عاما

415284

أبو عاقولة: قطاع الشحن والتخليص شريانٌ للاقتصاد

أخبار متعلقة
11-191-1200x675

أبوظبي تصدر قانونا لتنظيم عمل الشركات العائلية

61e95f9e42360447077db3ab

مصر توقع اتفاقيتين جديدتين للتنقيب عن النفط