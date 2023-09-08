تراجع أسعار الغذاء عالمياً الشهر الماضي

الوكيل الاخباري - تراجعت أسعار الغذاء حول العالم الشهر الماضي، بعد هبوط أسعار الألبان واللحوم والحبوب، بحسب مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الجمعة.
وتراجع مؤشر المنظمة التابعة للأمم المتحدة 2.1 % عن شهر تموز، إذ سجلت الأسعار الدولية للقمح تراجعاً بنسبة 3.8 % مما يعكس توافراً موسمياً أعلى من عمليات الحصاد الجارية في العديد من البلدان المصدرة.
وسجّلت الأسعار الدولية للحبوب الخشنة تراجعاً في آب بنسبة 3.4%.
كما تراجعت أسعار الذرة للشهر السابع على التوالي، مسجّلة أدنى قيمة لها منذ شهر أيلول 2020 .