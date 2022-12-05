تراجع أسعار القمح عالمياً إلى أقل مستوياتها في 3 أشهر

الوكيل الإخباري - وصلت أسعار القمح في السوق العالمية إلى أقل مستوياتها منذ نحو ثلاثة أشهر مع اقترابها من تسجيل تراجع خلال العام الحالي ككل، رغم ارتفاعها الطفيف في بداية تعاملات اليوم.

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وكانت الأسعار قد وصلت إلى مستويات قياسية تاريخية في آذار الماضي بسبب الحرب في أوكرانيا واضطراب تصدير الحبوب من كل من روسيا وأوكرانيا وهما من أكبر الدول المصدرة للحبوب وبخاصة القمح في العالم.



كما تراجعت أسعار الحبوب التي تستخدم في إنتاج الوقود الحيوي مثل فول الصويا والذرة خلال الأسبوع الماضي بعد إعلان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن نسبة أقل من التوقعات بالنسبة للحصة المستهدفة لاستخدام الوقود الحيوي من إجمالي استهلاك الوقود في الولايات المتحدة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. ( الاقتصادية )