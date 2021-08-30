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الإثنين، 30-08-2021 02:53 م

تراجع أسعار النفط عالميا

النفط


الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط بالسوق الأميركية العالمية, اليوم الإثنين, لتتخلى عن أعلى مستوى في أربعة أشهر المسجل في وقت سابق من تعاملات السوق العالمية في "وول ستريت".

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ويأتي التراجع مع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، وسط متابعة تطورات إعصار "إيدا" الذي ضرب منطقة خليج المكسيك في الولايات المتحدة، وتسبب في إيقاف إنتاج نحو 75ر1 مليون برميل من الخام الأميركي.


وبحسب "وول ستريت جورنال"، تراجع الخام الأميركي بنسبة 4ر1 بالمئة إلى مستوى 70ر67 دولار، من مستوى الافتتاح عند 65ر68 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 60ر69 دولار، وهو الأعلى منذ 6 آب الجاري ، وانخفض خام برنت بنسبة 9ر0 بالمئة إلى مستوى 02ر72 دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 66ر72 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 67ر73 دولار، وهو الأعلى منذ 2 آب الجاري.

 

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