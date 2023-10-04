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الأربعاء، 04-10-2023 10:52 م

تراجع أسعار النفط عالميا

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الوكيل الاخباري- سجلت بيانات التداول اليوم الأربعاء، تراجع أسعار النفط العالمية بأكثر من 3%، وانخفضت تكلفة برميل خام برنت إلى 88 دولارا للمرة الأولى منذ بداية سبتمبر.

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واعتبارا من الساعة 17:26 بتوقيت موسكو، انخفض سعر العقود الآجلة لشهر ديسمبر لخام برنت بنسبة 3.11%، ليصل إلى 88.08 دولارا للبرميل، وقبل ذلك بدقائق، وصل السعر إلى 88 دولارا للمرة الأولى منذ الأول من بداية سبتمبر.

كما أظهرت تعاملات اليوم، انخفاض العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم شهر نوفمبر بنسبة 3.03% ليصل إلى سعر 86.53 دولارا.

روسيا اليوم

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