 

 

الخميس 18-08-2022
الوكيل الاخباري

فرحة طلبة التوجيهي 2022

هادي هشام العمري مبارك النجاح

ديوان الخدمة يوضح حول تعيينات الحراس في التربية

الملكة: كان عندي بنتين صاروا ثلاث

تجار: المواطن سيلمس انخفاضاً ملموساً بأسعار الزيوت النباتية

هيئة الاتصالات: مهلة 15 يوما للمراجعين قبل إيقاف القبض النقدي

ولي العهد بمناسبة خطوبته: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

هناندة: 44 مليون محاولة دخول على موقع نتائج التوجيهي قبل تفعيله

اب وابنه ينجحان معاً بالتوجيهي.. تعرف على قصة ناصر وعبدالله

قراءة في نتائج التوجيهي.. الإناث والعاصمة عمّان الأوفر حظا بقائمة الأوائل

 
الأربعاء، 17-08-2022 06:11 م

تراجع الاحتياطيات الأجنبية في الأردن 1.47 مليار دولار حتى نهاية تموز

6202221102115108351092
 
 


الوكيل الاخباري - أظهرت أرقام البنك المركزي الأردني تراجع قيمة الاحتياطيات الأجنبية بنسبة 8% في أول 7 أشهر من العام الحالي مقارنة مع مستوياتها المسجلة في نهاية العام الماضي 2021.

وبينت الأرقام أن قيمة الاحتياطيات الأجنبية وصلت إلى 16.6 مليار دولار حتى نهاية تموز من العام الحالي.

وأشارت الأرقام إلى انخفاض قيمة الاحتياطيات الأجنبية بمقدار 1.47 مليار دولار في أول 7 أشهر مقارنة مع مستوياتها المسجلة نهاية العام الماضي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي الأردني على أساس سنوي تراجع قيمة الاحتياطيات الأجنبية بنحو 89 مليون دولار وبنسبة 0.5% حتى نهاية تموز من العام الحالي مقارنة بنهاية شهر تموز من العام الماضي.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


إقرأ ايضا
8202215102712214770103

أسعار الذهب الخميس في المملكة

62fd4f69694ba

الذهب يقلص خسائره عالمياً

النفط-6-1

أسعار النفط تتعافى عالمياً

8202217103945587300441

انخفاض أسعار الذهب بالاردن في التسعيرة الثانية

I2vGtJd6yKkj6JUBLjfYNz29mdeoOPulhodupSGT

لا اتفاق على رفع أسعار الوجبات بالمطاعم الشعبية

629fc11056a17

ارتفاع الإسترليني أمام الدولار

أخبار متعلقة
8202215155055295907463

اتحاد المصارف العربية: المركزي الأردني يبذل جهودا جبارة لمواجهة التضخم وتبعات كورونا

720227992256426857

10.6 مليار ودائع غير المقيمين لدى الجهاز المصرفي

720221719733971848705

السيولة المحلية ترتفع %3 في خمسة أشهر