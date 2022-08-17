تراجع الاحتياطيات الأجنبية في الأردن 1.47 مليار دولار حتى نهاية تموز

الوكيل الاخباري - أظهرت أرقام البنك المركزي الأردني تراجع قيمة الاحتياطيات الأجنبية بنسبة 8% في أول 7 أشهر من العام الحالي مقارنة مع مستوياتها المسجلة في نهاية العام الماضي 2021.



وبينت الأرقام أن قيمة الاحتياطيات الأجنبية وصلت إلى 16.6 مليار دولار حتى نهاية تموز من العام الحالي.



وأشارت الأرقام إلى انخفاض قيمة الاحتياطيات الأجنبية بمقدار 1.47 مليار دولار في أول 7 أشهر مقارنة مع مستوياتها المسجلة نهاية العام الماضي.



وأظهرت بيانات البنك المركزي الأردني على أساس سنوي تراجع قيمة الاحتياطيات الأجنبية بنحو 89 مليون دولار وبنسبة 0.5% حتى نهاية تموز من العام الحالي مقارنة بنهاية شهر تموز من العام الماضي.

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