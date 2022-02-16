تركمانستان تتطلع لتصدير الغاز إلى دول الشرق الأوسط

الوكيل الاخباري- أصدر رئيس تركمانستان قربان قولي بيردي محمدوف تعليمات لإجراء دارسة لإمكانية نقل الغاز الطبيعي من الجمهورية لدول الشرق الأدنى والأوسط وفقا لما ذكرته وكالة "تركمانستان توداي" اليوم.



ووفقا للوكالة فقد أصدر الرئيس التركماني تعليمات لدراسة إمدادات الغاز عبر أراضي الدول المجاورة إلى نائب رئيس الوزراء التركماني شحيم عبد الرحمنوف.

كذلك أصدر الزعيم التركماني تعليمات إلى نائب رئيس مجلس الوزراء التركماني شاريمراد بورشكوف لإجراء محادثات مع الدول المهتمة بشأن إمدادات الكهرباء المنتجة في تركمانستان.

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وتحتل تركمانستان المرتبة الرابعة في العالم باحتياطيات الغاز الطبيعي، ووفقا لتقارير إعلامية تمتلك تركمانستان نحو 19.5 تريليون متر مكعب، وهو ما يشكل 10% من احتياطيات العالم من هذه المادة.

روسيا اليوم