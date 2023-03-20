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الإثنين، 20-03-2023 01:21 م

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

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الوكيل الإخباري - بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات في الأردن، اليوم الاثنين، 320 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 282 دينارا، وفق نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وقالت النقابة لـ"الوكيل الإخباري"، إن الطلب على شراء الذهب في السوق المحلي ضعيف وسط حالة كبيرة من العرض نتيجة بيع المواطنين مقتنياتهم من الذهب للاستفادة من الارتفاعات القياسية التي طرأت على أسعاره عالميا.

وأضافت أن هناك قطع ذهبية قليلة الأوزان تتناسب مع يوم الأم الذي يصادف يوم غد الثلاثاء، لافتة إلى أن الإقبال ما زال ضعيفا رغم انخفاض أسعار هذه القطع التي تصلح كهدايا لهذه المناسبة.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين، 40 دينارا لجهة الشراء من المحلات و38.4 دينارا لجهة البيع.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.

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