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الأربعاء، 29-03-2023 02:46 م

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي محليا

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الوكيل الإخباري - بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات في الأردن، اليوم الأربعاء، 320 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 280 دينارا، وفق نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وقالت النقابة لـ"الوكيل الإخباري"، إن ارتفاع أسعار الذهب عالميا انعكس محليا بنحو 20 قرشا للغرام، وجاء الارتفاع بسبب التوترات التي تؤثر بشكل مباشر.

وأضافت أن الطلب على شراء الذهب في السوق المحلي ما زال ضعيفا حتى الآن، وذلك في ظل تركز أولويات المواطنين حول تأمين الأساسيات في شهر رمضان المبارك.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين، 39.8 دينارا لجهة الشراء من المحلات و38.2 دينارا لجهة البيع.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.

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