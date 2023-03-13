بعد ارتفاع الذهب.. هكذا أصبحت أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي محليا

الوكيل الإخباري

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- بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات في الأردن، اليوم السبت، 312 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 274 دينارا، وفق نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات.وقالت النقابة لـ"الوكيل الإخباري"، إن سعر الأونصة عالميا أغلق عند 1886.7 دولارا وهو ما رفع أسعار الذهب محليا بنحو 30 قرشا للغرام، لافتة إلى أن سبب الارتفاع يعود إلى تداعيات انهيار بنك سيليكون فالي وآثاره على الاقتصاد العالمي.وأشارت إلى أن الطلب والعرض في سوق الذهب محليا ما زال ضعيفا بالنسبة للوقت الحالي، وسط توقعات بأن تشهد الأسواق نشاطا قبيل مناسبة عيد الأم الذي يصادف في 21 آذار الجاري.وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين، 38.4 دينارا لجهة الشراء من المحلات و36.8 دينارا لجهة البيع.ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.