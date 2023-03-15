الأربعاء 15-03-2023
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الأربعاء، 15-03-2023 01:06 م

هكذا أصبحت أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي بعد انخفاض الذهب

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الوكيل الإخباري - بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات في الأردن، اليوم الأربعاء، 311 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 272 دينارا، وفق نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات.

وقالت النقابة لـ"الوكيل الإخباري"، إن أسعار الذهب انخفضت عالميا وهو ما انعكس على انخفاضها محليا بنحو 40 قرشا للغرام، لافتة إلى أن سبب الانخفاض يعود إلى ارتفاع الدولار وعائدات السندات الأمريكية.

وأشارت إلى أن الطلب والعرض في سوق الذهب محليا ما زال ضعيفا بالنسبة للوقت الحالي، وسط توقعات بأن تشهد الأسواق نشاطا قبيل مناسبة عيد الأم الذي يصادف في 21 آذار الجاري.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين، 38.4 دينارا لجهة الشراء من المحلات و36.8 دينارا لجهة البيع.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.

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