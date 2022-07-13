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الأربعاء، 13-07-2022 12:42 م

تعرف على أسعار الليرة الانجليزي والرشادي بعد انخفاض أسعار الذهب محليا

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الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

 

أكد نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، إنه بلغ سعر الأونصة اليوم الأربعاء 1725 دولارا.اضافة اعلان


وقال علان لـ "الوكيل الإخباري" إن الإنخفاض الملحوظ على أسعار الذهب لم يؤثر على سعر الليرة محليا مبينا أنه بلغ سعر الليرة الانجليزي 290 دينار والليرة الرشادي 253.

وأشار إلى أن الطلب في الأسواق المحلية للذهب خلال فترة عيد الأضحى جيد.

وانخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الأربعاء، فقد بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 35,40 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.



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