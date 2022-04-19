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توقعات بارتفاع أسعار الذهب والعملات المشفرة.. في هذه الحالة

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الوكيل الاخباري- قال الخبير الاقتصادي محمد العريان، إن أسعار الذهب والعملات المشفرة سترتفع إذا رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هدف التضخم الخاص به، إذ يدخل في معركة طويلة الأمد لخفض أسعار المستهلكين.

ويضع الفيدرالي الأميركي هدفه الحالي للتضخم عند 2%، فيما يرى المستشار الاقتصادي لشركة أليانز، أن ارتفاع الأسعار لفئات الأصول التي يُنظر إليها عموماً على أنها تحوط من التضخم، سيكون رد فعل طبيعيا في اليوم الذي يعلن فيه البنك المركزي الأميركي تغيير هدفه للتضخم.

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وقال العريان "ما سيجبرهم على تغيير هدفهم هو الاعتراف بأنهم بسبب تأخرهم لا يمكنهم الوصول إلى هذا الهدف ما يضع مصداقيتهم تحت التهديد، كما أنهم سيخشون أنه من خلال الضغط على المكابح بشدة، قد يدفعون هذا الاقتصاد ليس فقط إلى الركود على المدى القصير، ولكن في ركود طويل الأمد"، وذلك وفقاً لما ذكره لشبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ويتسابق مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بقيادة جيروم باول، لوقف الارتفاع في أسعار المستهلكين التي باتت تتفشى عبر جميع السلع من الغاز مروراً بالغذاء وإلى السكن.

وسجل التضخم في مارس نحو 8.5% على أساس سنوي، وهي أسرع زيادة منذ ديسمبر 1981.

 

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