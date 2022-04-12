كيف تؤثر القيمة المضافة على أسعار الذهب في مصر؟

الوكيل الاخباري- كشفت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في مصر أن تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار الكريمة، وتحديد متوسط المصنعية التي يحدد على أساسها الضريبة المسددة، لن يؤثر على أسعار المشغولات الذهبية في الأسواق المصرية، مشيرة إلى أن التاجر يقوم بسداد تلك الضريبة فعلياً مع دمغ المشغولات الذهبية قبل بيعها بالأسواق.



وأوضح رئيس الشعبة، هاني ميلاد، أن توقيع البروتوكول بين الاتحاد العام للغرف التجارية ومصلحة الضرائب المصرية، جاء في إطار التعاون المثمر والمستمر بينهما لتحديد القيمة العادلة كأساس لاحتساب الضريبة.



وأضاف أن البروتوكول يشمل السعر العادل للضريبة على مختلف أنواع المصوغات من مشغولات ذهبية وبلاتينية وأحجار كريمة ومشغولات فضية لمراعاة مصلحة كافة طوائف تجارة الحلي والمصوغات.

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