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الإثنين، 25-04-2022 01:28 م

توقع خسائر اقتصادية ملموسة تصيب أوروبا في السنوات القريبة المقبلة

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الوكيل الاخباري-توقع سيجفريد روسورم رئيس الاتحاد الصناعي الألماني (BDI)، أن تتحمل الصناعة الأوروبية خسائر اقتصادية ملموسة في السنوات القريبة القادمة.

وتوقع روسورم أن تتضرر الشركات الأوروبية بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة والثغرات في سلاسل التوريد.

وأضاف روسورم، في بيان تزامن مع إعادة انتخاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "تعتبر إعادة انتخاب إيمانويل ماكرون رسالة مهمة لفرنسا وأوروبا الموحدة. تشعر الصناعة الألمانية بالارتياح لأن فرنسا تظل شريكا قويا في أوقات الأزمات الدولية. ستتحمل الصناعة الأوروبية خسائر اقتصادية ملموسة في السنوات القادمة. وستتضرر هذه الشركات بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة والاختلال في سلسلة التوريد".

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روسيا اليوم

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