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الإثنين، 25-01-2021 03:43 م

جي بي مورغان يحذر من صعوبة عودة بيتكوين إلى 40 ألف دولار

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الوكيل الاخباري - حذر محللو بنك الاستثمار جي بي مورغان من أنه قد يكون من الصعب أن تعود عملة بيتكوين الرقمية إلى مستويات 40 ألف دولار، بسبب تباطؤ التدفقات إلى أكبر صندوق متداول للعملات الرقمية عالميا.

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وقال بنك الاستثمار إن صندوق Grayscale Bitcoin Trust تراجع 22% خلال الأسبوعين الماضيين، كما أشار إلى أن الصندوق يحتاج للبقاء عند مستوى تداولات عند مئة مليون دولار يوميا للاحتفاظ بإقبال المستثمرين.

وكان محللو البنك قد أشاروا إلى أن مستوى 40 ألف دولار يمثل نقطة سعرية هامة للبيتكوين، لتحافظ العملة الرقمية على زخم الارتفاعات التي دعمها إقبال المستثمرين خلال الفترة الأخيرة.

وتراجعت الـ Bitcoin إلى مستويات 32 ألف دولار في تداولات اليوم، وهو أقل بـ 10 آلاف دولار من أعلى مستوياتها الذي سجلته خلال شهر يناير الجاري.


كتب محللو بنك UBS في مذكرة للمستثمرين هذا الأسبوع: "التقلبات الحادة في المعنويات تشكل خطراً على العملات المشفرة". "نكرر دعوتنا إلى توخي الحذر الشديد بشأن المضاربة بالعملات المشفرة".


لكن بعض المستثمرين ينغمسون في هذا القطاع، بعد ارتفاع مفاجئ العام الماضي أدى إلى ارتفاع عملات بيتكوين بنسبة 300%، حيث تفتح "بلاك روك"، أكبر مدير للأصول في العالم، الباب للاحتفاظ بالمشتقات المرتبطة بـ بيتكوين في اثنين من صناديقها، وهما صندوق BlackRock Income Opportunities و BlackRock Global Allocation Fund.

 

 

 

المصدر : العربية



 




 

 


 

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