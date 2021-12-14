خطة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي في مصر

الوكيل الإخباري-قالت وزارة البترول المصرية، في بيان نشرته اليوم الثلاثاء في صفحتها على فيسبوك، إن شركة "إنرجين العالمية" تنوي التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي من مناطق عملها في مصر بالبحر المتوسط.

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وبحث وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، مع رئيس شركة "إنرجين العالمية" ماثيوس ريجاس خطط الشركة لتنمية وزيادة انتاج الغاز الطبيعى من مناطق عملها في مصر بمنطقة البحر المتوسط خلال الفترة المقبلة.



وتم خلال اللقاء استعراض ومتابعة الخطة الطموحة للشركة، التي تعمل في مناطق أبوقير وشمال أدكو وشمال العامرية بالبحر المتوسط، حيث تستهدف وضع الاكتشافات الغازية في منطقتي شمال أدكو وشمال العامرية على خريطة الإنتاج من خلال ربط الآبار الجديدة بتسهيلات إنتاج أبوقير، الأمر الذي يضيف نحو 150 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي.



كذلك تم استعراض خطة عملها لبدء أنشطة استكشافية جديدة فى مناطق عملها تستهدف التركيز على الطبقات العميقة بتلك المناطق.

وأكد الملا أهمية التعاون والتنسيق المستمر الذي تقوم به الوزارة مع الشركات العالمية العاملة في مصر لسرعة تنفيذ المشروعات الجديدة في مجال زيادة الإنتاج والاحتياطيات من الثروات البترولية والغازية.



روسيا اليوم

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