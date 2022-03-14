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الإثنين، 14-03-2022 12:24 م

روسيا تفرض حظرا على استيراد منتجات فرنسية

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الوكيل الاخباري-فرضت هيئة الرقابة الزراعة الروسية "روس سيلخوزنادزور"، اليوم الاثنين، حظرا على استيراد الدواجن الحية وبيض التفريخ ومنتجات الدواجن من عدة مناطق في فرنسا إلى روسيا.

وجاء في بيان صدر عن الهيئة الروسية: "نظرا لتفاقم الوضع الوبائي في فرنسا فيما يتعلق بالإصابة بفيروسات إنفلونزا الطيور شديدة العدوى، اعتبارا من 11 مارس 2022، تم فرض قيود مؤقتة على الصادرات إلى روسيا من الأراضي الإدارية لفرنسا منها إقليم السين البحري".

وتم فرض الحظر الروسي على المنتجات التالية: الدواجن الحية وبيض التفريخ وجميع أنواع منتجات الدواجن، بما في ذلك لحوم الدواجن ومنتجات اللحوم الجاهزة من الدواجن.

ويشار إلى أن صادرات فرنسا إلى روسيا في العام 2020 بلغت نحو 5.883 مليار دولار، وفقا لبيانات موقع ITC Trade.

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