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الأربعاء، 14-09-2022 03:07 م

رومانيا أكثر دول الاتحاد الأوروبي استيرادا للسلع الأردنية

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الوكيل الإخباري - تصدرت رومانيا قائمة الدول الأوروبية لجهة الصادرات الأردنية، لدول الاتحاد في النصف الأول من العام الحالي.

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وبحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة، بلغت صادرات الأردنية إلى رومانيا خلال النصف الأول من العام الحالي 26.5 مليون دينار، مقابل 1.2 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت قيمة مستوردات المملكة من رومانيا نحو 142 مليون دينار، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي بنحو 159 مليون دينار.


ووفقا للبيانات، انخفض عجز الميزان التجاري للمملكة مع رومانيا في النصف الأول من العام الحالي، ليصل إلى نحو 115.5 مليون دينار، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي البالغة نحو 157.8 مليون دينار.


أما حول التبادل التجاري بين البلدين، فبلغ في النصف الأول من العام الحالي حوالي 168.5 مليون دينار.


وأشارت البيانات إحصائية، إلى أن الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية والمعدنية أو كيماوية والأدوية، بالإضافة إلى مطهرات، وإضافات محضرة للإسمنت والخرسانة، أنابيب ومواسير وخراطيم، تعد من أبرز الصادرات الأردنية إلى رومانيا.


وتستورد المملكة من رومانيا، تقاوي الحنطة "القمح" والأبقار والضأن الحي، والأخشاب المنشورة أو المقطعة، وغلايين التدخين، والتبغ، بالإضافة إلى إطارات خارجية من المطاط.


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