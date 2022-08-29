ارتفاع صادرات المملكة 45.5% خلال 6 اشهر

الوكيل الإخباري - قالت دائرة الإحصاءات العامة انه بلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال النصف الأول من عام 2022 ما مقداره 3961.0 مليون ديناراً بارتفاع نسبته 45.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

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وبين التقرير انه بلغت قيمة المعاد تصديره 368.8 مليون ديناراً خلال النصف الأول من عام 2022 بارتفاع نسبته 24.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

أما المستوردات، فقد بلغت قيمتها 9373.9 مليون ديناراً خلال النصف الأول من عام 2022 بارتفاع نسبته 38.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.



وبلغ العجز في الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية 5044.1 مليون ديناراً، وبذلك يكون العجز قد ارتفع خلال النصف الأول من عام 2022 بنسبة 34.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

كما بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 44.6% خلال النصف الأول من عام 2021، في حين بلغت نسبة التغطية 46.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 بارتفاع مقداره 1.6 نقطة مئوية.

