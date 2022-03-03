سندات وأذونات الخزينة الحكومية تقفز 37 % في شهرين

الوكيل الاخباري - قفزت قيمة سندات وأذونات الخزينة الحكومية التي أصدرها البنك المركزي لصالح الحكومة 36.6 % خلال أول شهرين من العام الحالي، أو بما مقداره 275 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



وبلغ مجموع سندات وأذونات الخزينة الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها في أول شهرين من العام الحالي 1.025 مليار دينار، مقارنة مع 750 مليون دينار في الشهرين نفسهما من العام 2021.



وتوزعت قيمة السندات والأذونات بين 175 مليون دينار سندات في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، و850 مليونا في شهر شباط (فبراير).

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