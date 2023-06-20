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الثلاثاء، 20-06-2023 12:52 م

سنغافورة تتصدر قائمة المدن الأكثر تكلفة في العالم

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الوكيل الإخباري - تصدرت سنغافورة قائمة المدن الأكثر تكلفة في العالم بسبب المعيشة الفاخرة، وذلك لأول مرة، حيث تسعى لتكون مركزا عالميا للأثرياء.

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وذكرت "بلومبيرج" أن تقريرا لمجموعة جوليوس باير السويسرية لإدارة الثروات أظهر أن سنغافورة، التي جاءت في المرتبة الخامسة عام 2022، تقدمت على شنغهاي وهونج كونج.


وتظهر جاذبية سنغافورة للأفراد الأثرياء من خلال ارتفاع الاسعار الذي يعاني منها المواطنون الآن.

 

وجاء في التقرير أن معايير المعيشة المرتفعة وزيادة الطلب على البنية التحتية المحلية يعني أن الحياة في سنغافورة ليست رخيصة".

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