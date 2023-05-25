الخميس 25-05-2023
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50 % من الألمان يخشون مواجهة الفقر في الشيخوخة

 
الخميس، 25-05-2023 01:13 م

50 % من الألمان يخشون مواجهة الفقر في الشيخوخة

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الوكيل الإخباري - أظهر استطلاع حديث أن نصف الأشخاص في ألمانيا تقريبا يخافون من الفقر لدى تقدمهم في السن.اضافة اعلان


وجاء في الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف"، أن 49 % من الرجال يخافون من ذلك، وزادت النسبة بين النساء ووصلت إلى 56 % .

وفي الوقت نفسه أظهر الاستطلاع أن 34 % من النساء و30% من الرجال لا يدخرون أية أموال لتوفير الرعاية الخاصة لهم عند التقدم في السن.

وقال يورج أرنولد مدير مجموعة سويس لايف الألمانية، إنه يرى أن السبب وراء هذا التباين بين نسب النساء والرجال في نتائج الاستطلاع يرجع إلى أن الرجال يربحون أكثر، وتابع: "تعاني النساء التهميش بشكل مزدوج بسبب استمرار وجود فروق في الدخل بين الجنسين، حيث ينعكس ذلك في تراجع استحقاقات المعاش التقاعدي في المتوسط".

يذكر أن الاستطلاع جرى بين 28 أبريل والأول من مايو، وشمل 2089 شخصا تزيد أعمارهم على 18 عاما.

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