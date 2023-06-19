كيفية تداول العملات في أفضل منصة تداول في الإمارات

الوكيل الإخباري - يبحث الكثيرون عن افضل منصة تداول في الإمارات, وهذا ليس حكرا على الإماراتيين. انما هناك الكثير من المتداولين والمستثمرين حول العالمين مهتمين في التداول والاستثمار في الإمارات, نظرا لشهرة سوق الفوركس والمنصات المرخصة في الإمارات التي تمنح تسهيلات كبيرة للمتداولين. كما أن المنصات مرخصة من قبل هيئات رقابية عليا في الامارات.

عليك دائما توخي الحذر من شركات التداول النصابة في الامارات لكي لا تقع ضحية للاحتيال.

في هذا المقال سنقوم بمعرفة ما هي أفضل منصة تداول في الامارات وكيفية تداول الفوركس والعملات عن طريقها.

أفضل منصة تداول في الإمارات

هناك العديد من منصات التداول في الإمارات, لكن ليست جميعها مرخصة في الإمارات وبعضها غير مرخصة على الاطلاق, هناك هيئات رقابية كهيئة ابو طبي المالية ADGM والتي تنظم عمل شركات التداول المرخصة عن طريقها في الامارات.

اياك بالتعامل مع شركات التداول الغير مرخصة فاحتمال النصب والاحتيال فيها مرتفع وسنذكر بعض شركات تداول العملات المرخصة في الإمارات للتداول في العملات وغيرها.

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منصة افاتريد Avatrade

تعتبر افاتريد من افضل منصات التداول في الامارات وهي مرخصة من 7 تراخيص عالمية منها ترخيص ابو ظبي المحلي CySEC.

اثبتت افاتريد انها شركة تداول تستحق الثقة فهي تعمل في المجال منذ قرابة ال20 عاما وتقدم الخدمات في الامارات وخارجها وتحتوي على العديد من المنصات الممتازة والأسواق العالمية والمحلية.

توفر منصة افاتريد حسابات تداول اسلامية ايضا مما يمكنك تداول العملات والاسهم من خلالها بصورة شرعية وحلال, اضافة الى بونوص تداول مرتفع للمتداولين في الفوركس.



منصة اكس تي بي XTB

تعتبر ايضا من افضل منصات التداول الموثوقة في الإمارات والتي تعمل منذ عام 2002, تمتلك ترخيص أبوظبي وتراخيص أخرى مثل FCA البريطاني.

تقدم منصة XTB لعملائها العديد من الاسواق والادوات المالية المتاحة للتداول من خلال منصاتها وتطبيقاتها المختلفة؟, فإن منصة XTB تستعمل منصات عديدة مثل ويب تريدر Webtrader وغيرها من المنصات المعروفة.



لم يتم تلقي اي من الشكاوي على شركة اكس تي بي تفيد بأنها شركة تحتال على العملاء فإنها موثوقة ومرخصة للتداول ومراقبة من العديد من الهيئات.



منصة اكسنس EXNESS

منصة اكسنس هي احدى افضل منصات تداول العملات في الامارات وفي العالم, بالرغم من ان اكسنس غير مرخصة بترخيص مخلي اماراتي, الى انها تحظى بسمعة حسنة بين المتداولين.

هذا لا يعني بان منصة اكسنس غير مرخصة, على العكس تماما فهي مرخصة من العديد من التراخيص مثل FCA البريطاني وترخيص الهيئة القبرصية CySEC وتعتبر صاحبة اعلى عدد من المتداولين الفعالين في العالم.

تعمل اكسنس ايضا كمنصة تداول عقود الفروقات على السلع والاسهم والنفط ويمكن تداول الذهب في الامارات من خلالها ايضا, اضافة الى كونها تمتلك عدد كبير من ازواج العملات للتداول اليومي.