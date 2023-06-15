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الخميس، 15-06-2023 09:26 ص

المركزي الصيني يخفض الفائدة على القروض

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الوكيل الإخباري - خفض البنك المركزي الصيني، الخميس، سعر فائدة مرجعية للقروض المتوسطة الأجل، في إجراء توقعته الأسواق ويرمي لدعم نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال البنك المركزي إن سعر الفائدة على قروضه الممنوحة لمدة عام للمؤسسات المالية خُفّض من 2.75 بالمئة إلى 2.65 % .

وتعود المرة الأخيرة التي خفّض فيها المصرف سعر هذه الفائدة إلى أغسطس 2022.

وتتابع الأسواق عن كثب سعر هذه الفائدة المرجعية.

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ويأتي هذا القرار بعد أيام من خفض الفائدة على الإقراض قصير الأجل لأول مرة في 10 أشهر، في محاولة لاستعادة ثقة السوق ودعم التعافي المتعثر.

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