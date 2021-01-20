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الأربعاء، 20-01-2021 01:47 م

سهم علي بابا يقفز بعد أنباء عن ظهور مؤسس المجموعة

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الوكيل الاخباري - قفزت أسهم شركة "علي بابا" الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية بأكثر من 9% اليوم الأربعاء، بعد ظهور مؤسس الشركة جاك ما للعلن، وذلك للمرة الأولى منذ أكتوبر الماضي.

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وبحلول الساعة 10:00 بتوقيت موسكو، قفز سهم "علي بابا" بنسبة 9.34% إلى 267 دولار هونغ كونغ للسهم، وفقا لبيانات بورصة هونغ كونغ.


وفي وقت سابق، ذكرت مصادر صينية أن جاك ما أجرى اليوم مكالمة فيديو مع مدرسين ريفيين من مناطق مختلفة من البلاد لينهي بذلك شائعات تمت إثارتها حول اختفاء الملياردير، إذ لم يظهر للعلن منذ نهاية أكتوبر الماضي.

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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