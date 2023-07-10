سوريا.. سعر صرف جديد لدولار الحوالات

الوكيل الإخباري- حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ8800 ليرة.

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ووفقا لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم عن المركزي تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ9638.64 ليرة.



وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.



وكان المركزي حدد في الـ6 من الشهر الجاري سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار للحوالات والصرافة بـ8500 ليرة للدولار، و9216.98 ليرة لليورو.

روسيا اليوم