الثلاثاء 30-04-2024
الوكيل الاخباري
 

الأمن يحذر من السيول

الصحة: تسفير أي عامل وافد تثبت إصابته بالإيدز والتهاب الكبد الوبائي

القمة العالمية للمحيطات تنعقد بنسختها الإقليمية في الأردن في 14 أيار

زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب جنوب المكسيك

بعد انخفاض أسعارها .. تعرف على سعر ليرة الذهب في الاردن

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

الأردن يشارك دول العالم الاحتفال بعيد العمال العالمي

تقديرات بوجود أكثر من 10 آلاف مفقود تحت الأنقاض في غزة

مطرب كندي يتبرع بـ18 مليون رغيف خبز لسكان غزة

المستفيدون من صندوق الاسكان العسكري لشهر 5 - أسماء

الثلاثاء، 30-04-2024 11:44 ص

بعد انخفاض أسعارها .. تعرف على سعر ليرة الذهب في الاردن

ليرة2
الوكيل الاخباري - سجلت أسعار الليرة الذهبية اليوم الثلاثاء انخفاضاً في الأردن وفق أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.اضافة اعلان


وأضاف ديب لـ "الوكيل الإخباري" أنه بلغ سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات من عيار 21 إلى 381 ديناراً، وسعر الليرة الرشادية وصل إلى 334 ديناراً، وذلك بعد  أن استقرت أسعار ليرة الذهب لعدة أيام.


ولفت أن سعر الأونصة بلغ اليوم 2317 دولار، مشيرا أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي الخمسة دنانير.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ذهبببب

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الاردن اليوم

نفط8

انخفاض أسعار النفط عالمياً اليوم

1714388334648

استقرار مؤشر البورصة في نهاية تعاملاته اليومية

ذهب2

أسعار الذهب تواصل استقرارها في الاردن

2316496_0

تراجع أسعار الذهب عالمياً

نفط9

أسعار النفط تهبط عالمياً اليوم

أخبار متعلقة
ذهبببب

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الاردن اليوم

ذهب خاص

أسعار الذهب في الاردن اليوم

ليرة2

بعد ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. هكذا بلغ سعر الليرة في الاردن

ذهب خاص

ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الاردن اليوم

WhatsApp Image 2024-04-15 at 10.01.32 AM

أسعار الذهب تواصل تسجيل أرقام تاريخية في الأردن

ذهب٢

الذهب يسجل ارتفاعا كبيرا اليوم في الاردن