انخفاض أسعار النفط عالمياً اليوم

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات المبكرة الثلاثاء، بعدما ساهمت محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس بالقاهرة في تهدئة مخاوف السوق من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، في حين أثارت المخاوف بشأن توقعات أسعار الفائدة الأميركية على السوق.بحلول الساعة 00:06 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات، بما يعادل 0.06 بالمئة، إلى 88.35 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 12 سنتا، أو 0.15 بالمئة، إلى 82.51 دولار للبرميل.