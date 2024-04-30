الثلاثاء 30-04-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 30-04-2024 07:22 ص

انخفاض أسعار النفط عالمياً اليوم

نفط8
الوكيل الاخباري - تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات المبكرة الثلاثاء، بعدما ساهمت محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس بالقاهرة في تهدئة مخاوف السوق من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، في حين أثارت المخاوف بشأن توقعات أسعار الفائدة الأميركية على السوق.اضافة اعلان


بحلول الساعة 00:06 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات، بما يعادل 0.06 بالمئة، إلى 88.35 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 12 سنتا، أو 0.15 بالمئة، إلى 82.51 دولار للبرميل.

 




 

 


 

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