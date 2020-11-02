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الإثنين، 02-11-2020 03:56 م

سعر طن الطحين إلى 40 ألف ليرة

سوريا.. طرح مناقصة لشراء الآف الأطنان من القمح

قمح
قمح


الوكيل الإخباري - أفادت وثيقة رسمية بأن المؤسسة العامة السورية للحبوب طرحت مناقصة استيراد لشراء 150 ألف طن من القمح، وأن الموعد النهائي لتقديم العروض بالليرة السورية هو التاسع من الشهر الجاري.

كذلك تسعى سوريا لشراء 200 ألف طن من القمح اللين لصنع الخبز، وللتوريد من مناشئ منطقة البحر الأسود، وكان الموعد النهائي لتقديم العروض هو 28 أكتوبر الماضي.

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ورفعت الحكومة السورية، في نهاية الشهر الماضي، سعر الخبر إلى الضعف، لتصبح الربطة بمئة ليرة، كما رفعت سعر طن الطحين إلى 40 ألف ليرة.


ويذكر أن البلاد تعيش أزمة حادة في توافر مادة الخبز منذ أكثر من شهر، واعتمدت الحكومة تقنين المادة وبيعها عبر البطاقة الذكية وحسب عدد أفراد الأسرة، بحيث لا تتجاوز حصة الفرد الواحد 3 أرغفة ونصف الرغيف يوميا.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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