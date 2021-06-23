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الأربعاء، 23-06-2021 11:35 ص

صعود الروبل الروسي

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الوكيل الإخباري- صعد مؤشر بورصة موسكو والروبل الروسي، خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، وترافق ذلك مع صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وبحلول الساعة 11:16 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.53% إلى 3841.78 نقطة.

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فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 1.3% إلى 1667.47 نقطة، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

 

وفي سوق العملات، عوضت العملة الروسية بعض خسائرها أمام الدولار واليورو، وتراجع سعر صرف العملة الأمريكية بواقع 25 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 72.61 روبل، في حين انخفض سعر صرف اليورو بواقع 35 كوبيكا إلى 86.71 روبل.


وخلال تعاملات، اليوم الأربعاء، استقر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية عند 91.772 نقطة، ليقبع قرب أدنى مستوياته منذ 17 يونيو الجاري، ولينخفض بواقع الثلث تقريبا عن أعلى مستوى في شهرين.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

 




 

 


 

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