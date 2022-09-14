ضربة الأسهم تكبد أثرياء أميركا 93 مليار دولار في ساعات

الوكيل الإخباري - خسر أثرياء أميركا حوالي 93 مليار دولار، في يوم واحد، بعد أن تلقت أسواق الأسهم ضربة قوية، أمس الثلاثاء، بعد بيانات مخيبة للآمال عن التضخم في الولايات المتحدة.

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وهوى مؤشر "داو جونز" بنحو 3.9 بالمئة، بما يعادل أكثر من 1200 نقطة في ختام جلسة الثلاثاء، في أكبر هبوط يومي منذ يونيو 2020، كما هبط مؤشر "ناسداك" بنحو 5.2 بالمئة، و"ستاندرد آند بورز 500" بنحو 4.3 بالمئة.



وأظهرت بيانات، أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 8.3 بالمئة في آب الماضي، على أساس سنوي.



ورغم انخفاض التضخم السنوي مقارنة بشهر تموز عندما سجل 8.5 بالمئة، إلا أنه جاء أعلى من التوقعات البالغة 8.1 بالمئة، ما عزز احتمالات إقرار المركزي الأميركي زيادة كبيرة للفائدة في اجتماع الشهر المقبل.



ويرجح المستثمرون حاليا زيادة بمقدار 75 نقطة أساس في أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال الاجتماع الذي سيعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين



وبحسب قائمة بلومبرغ للمليارديرات، فقد تراجعت ثروة جيف بيزوس، مؤسس شركة "أمازون" بنحو 9.8 مليار دولار، متصدرا قائمة الخاسرين في وول ستريت

وخسر "إيلون ماسك" رئيس شركة "تسلا" حوالي 8.4 مليار دولار، ومارك زوكربيرغ، مؤسس "فيسبوك" نحو 5.6 مليار دولار.



وفقد وارن بافيت نحو 3.4 مليار دولار، كما خسر بيل غيتس حوالي 2.8 مليار دولار ( سكاي نيوز )