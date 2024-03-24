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الأحد، 24-03-2024 12:16 م

فرصة للشراء .. انخفاض ليرة الذهب 6 دنانير في الأردن

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الوكيل الإخباري- انخفض سعر ليرة الذهب بأنواعها الإنجليزية والرشادية بمقدار 6 دنانير بعد انخفاض سعر غرام الذهب مساء الخميس بمقدار 80 قرشاً.

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وبلغ سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات 355 ديناراً، بينما بلغ سعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 311 ديناراً وفقاً لما أفاد به أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.


وأوضح ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي الخمسة دنانير، مشيرًا إلى تأثير عوامل العرض والطلب في السوق على السعر، وإمكانية تغييره بشكل طفيف.


وأشار إلى أن سبب الانخفاض نهاية الأسبوع الماضي هو عادة الأسواق العالمية بعد كل صعود حاد أن تقوم بعمليات جني أرباح نتيجة عمليات البيع مما يؤدي إلى هبوط قد يكون مؤقتًا.


وأضاف أن سعر الاونصة اليوم وصل إلى 2165 دولارًا في التداولات العالمية.


هذا واستقر سعر ليرة الذهب اليوم الأحد من عيار 21 عند 43.7 دينارًا للبيع للمواطنين مقابل 41.9 دينارًا للشراء منهم."



 




 

 


 

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