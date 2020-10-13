الثلاثاء 13-10-2020
الوكيل الاخباري

الأمن العام : خطة أمنية للانتخابات النيابية 2020

الكويت: 8 وفيات و844 إصابة جديدة بكورونا

تسجيل 57 إصابة كورونا جديدة في الكرك

رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور المنطقة العسكرية الشرقية

وزير الصحة يوضح حول الحظر الشامل الجمعة والسبت

اعلان هام من التربية حول الامتحانات المدرسية

توضيح أمني حول تعرض فتى للاعتداء بالزرقاء

الأمن يكشف تفاصيل الاعتداء على وافد

حقيقة فرض حظر التجول الشامل لمدة شهر بالاردن

الخارجية للوكيل : إعادة فتح الحدود البريــة قريبا




الثلاثاء، 13-10-2020 03:51 م

قبرص تلغي برنامج الجنسية مقابل الاستثمار

قبرص
من المصدر


الوكيل الإخباري - أعلن ممثل الحكومة القبرصية سيرياكوس كوسيوس، اليوم الثلاثاء، إلغاء برنامج منح الجنسية للأجانب مقابل استثمار أموال في قبرص، أو كما كانت تعرف ببرنامج "الجوازات الذهبية".

وقال المسؤول للصحفين: "في الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء اليوم قدم وزيرا المالية والداخلية اقتراحا بإلغاء هذا البرنامج الاستثماري. وقد استند الاقتراح إلى أوجه القصور طويلة الأجل وكذلك إساءة استخدام برنامج الاستثمار القبرصي. وسيدخل القرار حيز التنفيذ في 1 نوفمبر 2020".

اضافة اعلان

وأشار إلى أن الحكومة القبرصية ستدرس سياسة تحفيزية لجذب الاستثمار الأجنبي، وذلك بعد الانتهاء من تحقيق بشأن سوء استخدام البرنامج تقوم به لجنة شكلها النائب العام القبرصي.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
طط

بورصة عمان تغلق تداولاتها بـ3,1مليون دينار

620209301239459580

تجار يطالبون بقرارات سريعة لتجاوز الأزمة الاقتصادية

oil-US-crude

أسعار النفط تعود للاستقرار بعد عودة الإمدادات

9600

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

1024x576_main_image5dfa6cf282767

هام من الضمان حول الراتب التقاعدي

1280x960-1-_829333_highres

717 مليون دينار فروقات التفتيش الضريبي بشهر

أخبار متعلقة
ارتفاع

ارتفاع التضخم في مصر إلى 3.6 % في أيلول