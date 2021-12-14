قناة السويس ترفد مصر بأعلى إيرادات في التاريخ

الوكيل الإخباري-أعلن رئيس هيئة قناة السويس المصرية أسامة ربيع، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن القناة حققت إيرادات بقيمة 571.3 مليون دولار في نوفمبر 2021 وهي الأعلى في تاريخ القناة.

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كذلك أشاررئيس هيئة قناة السويس، في بيان نشر اليوم، إلى أن نوفمبر الماضي شهد أيضا تسجيل أكبر حمولة صافية شهرية بإجمالي حمولات قدرها 113.5مليون طن، متجاوزة بذلك كافة الأرقام القياسية التي تم تسجيلها من قبل.





وشدد المسؤول على أن الدعم الكامل والمستمر للقيادة السياسية كان له بالغ الأثر نحو تحقيق أهداف الرؤية الاستراتيجية لتطوير الهيئة 2023، وما تشهده من تطوير مستمر للمجرى الملاحي، وذلك بالتوازي مع جهود تطوير الأسطول البحري، وتعظيم الاستفادة من أصول الهيئة وتنمية مواردها، فضلا عن تعزيز رؤية الهيئة بالتوجه نحو التحول الرقمي.



وجاءت تصريحات ربيع خلال استقباله وفدا من معهد الدراسات العليا البحرية برئاسة اللواء أسامة صالح مدير المعهد، وبرفقته مجموعة من الدارسين وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد.



روسيا اليوم