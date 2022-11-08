كيفية شراء الأسهم: ستة نصائح من المحترفين

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قد يكون شراء الأسهم أمرًا مخيفًا ، فتعرف على أفضل النصائح والممارسات التي تحتاج إلى تطبيقها عند شراء هذه الاستثمارات.اضافة اعلان
خلافًا للاعتقاد الشائع ، فإن شراء الأسهم ليس الخطوة الأولى للبدء في سوق الأسهم. الخطوة الأولى هي فهم ما هي الأسهم وكيف تعمل. هذه هي الخطوة الأولى الحاسمة التي ستشكل مهنتك الاستثمارية للمضي قدمًا من خلال تعليمك كيفية شراء الأسهم قبل أن تبدأ. بمجرد أن تتقن الجانب النظري للأسهم ، وتمارس الكثير من ممارسة لعبة سوق الأسهم التي تعلمك كيف تبدأ في شراء الأسهم ، فأنت بذلك تكون مستعدًا لبدء شراء الأسهم بالفعل.
يُطلق على المكان الذي يمكنك شراء أو بيع الأسهم منه اسم "البورصة". في الولايات المتحدة ، هناك ثلاث بورصات رئيسية: البورصة الأمريكية (AMEX) ( الاسهم الامريكية
) ، والرابطة الوطنية لعروض الأسعار الآلية لتجار الأوراق المالية (NASDAQ) ، بورصة نيويورك (NYSE) ، والتي تقع في وول ستريت في مانهاتن السفلى في مدينة نيويورك.
توفر هذه التبادلات المتنوعة مكانًا يجتمع فيه المشترون والبائعون لشراء الأسهم وبيعها ، مما يسمح بالسيولة ويساعد على ضمان حصول البائعين على أعلى سعر ممكن ويمكن للمشترين الشراء بأقل سعر ممكن.
بشكل عام ، كلما زاد تداول الأسهم يوميًا ، زادت السيولة. الأسهم ذات السيولة المنخفضة تحتفظ بمخاطر متزايدة بسبب احتمال أن يكون المستثمر عالقًا في سهماً ينخفض سعره ولا يوجد أحد يبيع الأسهم له. إذا كنت تمتلك 1000 سهم في Apple ، ولكنك لم تجد أي شخص على استعداد لشرائها ، فسيكون ذلك بلا قيمة. إن فهم كيفية عمل البورصات مهم للغاية لشراء الأسهم الأولى الخاصة بك.
خطوات بدء شراء الأسهم
قد يبدو اتخاذ قفزة في شراء الأسهم
مهمة مخيفة ولكن بمجرد أن تقفز ، فإنك تفتح ثروة من فرص الاستثمار. ستساعد العملية التالية في الإجابة عن السؤال "كيف تشتري الأسهم؟" كلما تمت العملية في كثير من الأحيان ، كلما تحسنت في شراء الأسهم في الوقت المناسب. لتحسين أدائك في سوق الأوراق المالية ، اتبع هذه القائمة خطوة بخطوة.
البحث بدقة عن الوسطاء عبر الإنترنت
هناك العديد من الخيارات المتاحة ، والتي تقدم مجموعة متنوعة من حزم التسعير المختلفة. يجب أن تقضي وقتًا تقريبًا في البحث عن الوسطاء مثل البحث عن الأسهم الفعلية التي ستشتريها. تأكد من إلقاء نظرة على مواقع المراجعة المختلفة التي تقارن الخيارات الشائعة والعثور على أفضل ما يناسب احتياجاتك / أهدافك الاستثمارية. مع التطورات الرقمية الأخيرة في وول ستريت ، من المحتمل أنك ستستخدم وسيطًا عبر الإنترنت. وأحد الوسطاء الذي حصل على العديد من الجوائز كأفضل وسيط مالي هو الوسيط المالي ATFX وتقدم جميع الخدمات المالية في المملكة الأردنية الهاشمية من خلال وسيطها المعرف شركة الأسواق الناشئة
استكشف موقع الوساطة لتتعامل معه بشكل مريح
إذا كانت هناك جولة افتراضية ، فهذا أفضل! من المحتمل أنك ستجري جميع صفقاتك إلكترونيًا ولا تتحدث إلى شخص حقيقي ، لذا تأكد من أنك مرتاح لذلك والبعض الآخر يوفر لك خدمة تمكنك من التحدث إلى شخص حقيقي عبر خط الهاتف الخاص بهدف الحصول على استشارات او مساعدة في ادارة حسابك. وتأكد من معرفة كيفية إيداع وسحب الأموال ، وكيفية شراء الاسهم والأنواع المختلفة من الاستثمارات ، والمبلغ الذي تدفعه مقابل كل شيء. من المتعارف عليه أن يقدم لك الوسيط المالي منصة يمكنك من خلالها للحصول على عرض أسعار في الوقت الفعلي و معلومات متعمقة عن التداول في الأسهم و هذا ما يتم توفيره من خلال الوسط المالي ATFX في المملكة الأردنية الهاشمية من خلال وسيطها المعرف شركة الأسواق الناشئة
إيداع الأموال في حسابك
إذا لم تكن الوساطة ذراعًا لبنك، فيتعين عليك تحويل الأموال إلى الحساب بشكل منفصل. يجب أن يكون لدى الوسيط المالي طرق متعددة و امنة لتنفيذ هذه العملية. لدى ATFX في المملكة الأردنية الهاشمية من خلال وسيطها المعرف شركة الأسواق الناشئة طريقة آمنة وسريعة لسحب وايداع الاموال من اي مكان بالعالم عن طريق الشراكة مع gate2pay
لاحظ الحد الأدنى للإيداع المطلوب (إن وجد).
افهم أنواع الطلبات قبل الشراء
هناك أنواع مختلفة من خيارات الأوامر المتاحة للمستثمرين. أبسط نوع من الأوامر المستخدمة هو أمر السوق ، والذي يقوم بشراء الأسهم بسعر العرض / الطلب الحالي. تشمل أنواع الأوامر الأخرى الشراء المحدد ، والحد من البيع ، وإيقاف الشراء ، وإيقاف البيع.
ضع تجارتك
الآن بعد أن عرفت كيفية شراء الأسهم في شركة الوساطة الخاصة بك ، فقد حان وقت الذهاب إلى العمل. ساعات عمل سوق الأسهم العادية من الاثنين إلى الجمعة من 17:30 مساءً إلى 12:00 صباحاً. بتوقيت الأردن. إذا كنت قد قدمت طلبًا في السوق ، فلن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لملئه. قم بتدوين السعر الذي تم تنفيذ تجارتك به.
راقب سهمك ، لكن ليس كل يوم
في الواقع ، يقول وارن بافيت إنه يجب عليك شراء شركات عالية الجودة وعدم مراقبتها عن كثب. من خلال القيام بذلك ، تتجنب الشعور بالعاطفة بشأن الصعود والهبوط الحتمي للاحتفاظ بالأسهم ولكن عليك أن تكون صفقاتك مؤمنة بوضح وقف الخسارة وجني الربح تحسباً لحدوث تحركات قوية تجعلك تخسر أموالك. حيث يتم جني الأموال في سوق الأوراق المالية من خلال الاستثمار وليس عن طريق الاندفاع.