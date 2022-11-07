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الإثنين، 07-11-2022 02:03 م

ماهر يوسف: 15 مليون دينار سنويّاً كلفة نقص عمالة "التحميل والتنزيل" على تجّار الأثاث والموادّ المنزليّة

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الوكيل الإخباري - قال عضو كتلة العطاء، وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان السابق، ماهر محمّد يوسف، إنّ نقص عمالة 'التحميل والتنزيل' لدى قطاع الأثاث والموادّ المنزليّة يحمل التجّار كلفاً تصل إلى 15 مليون دينار سنويّاً، وذلك للّجوئهم إلى العمالة الأجنبيّة في القطاعات الأخرى لتفريغ حمولات نحو 50 ألف حاوية سنويّاً إلى المعارض والمحالّ.

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وأوضح يوسف، في تصريح صحفيّ، أنّ وزارة العمل تصنّف مهنة التحميل والتنزيل ضمن المهن المغلقة، ولا يجوز العمل فيها إلّا للأردنيّين، ونظراً لوجود نقص كبير في هذه العمالة يلجأ التجّار إلى استئجار العمالة من القطاعات الأخرى مقابل أجور كبيرة.
ولفت إلى أنّ التاجر يدفع نحو 50 ديناراً يوميّاً لكلّ عامل مقابل تفريغ حمولته، في حين يحتاج التاجر إلى ما يزيد عن 6 عمّال يوميّاً، الأمر الّذي يزيد الكلفة على التاجر بشكل كبير.
وطالب بإيجاد حلّ جذريّ لهذا الموضوع بالتشارك مع غرفة تجارة عمّان من خلال توفير العمالة المؤهّلة لمثل هذا النوع من العمل، والسماح بإصدار تصاريح للعمالة غير الأردنيّة للعمل في هذا المجال.


ويشار إلى أنّ كتلة العطاء ستخوض انتخابات غرفة تجارة عمّان برئاسة السيّد أسعد محمّد القواسمة، وعضويّة السادة: ماهر محمّد يوسف، ياسر محمّود أبو شيخة، الدكتور عاطف أحمد حسّونة، هشام هاني الحديد، تيسير موفّق الخضري، ماهر عمر الطويل، عودة سعيد الرمحي، وأحمد خليل علّوش.

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