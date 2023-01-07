مستوى قياسي لأسعار الغذاء خلال 2022

الوكيل الإخباري - بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية 132.4 نقطة في ديسمبر 2022، متراجعا بمقدار 2.6 نقطة "1.9 % " عن مستواه المسجل في نوفمبر، وهو بذلك يشهد الانخفاض الشهري التاسع على التوالي ويسجل قيمة تقل 1.3 نقطة "1% " عن قيمته المسجلة قبل عام.

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ويعزى الانخفاض في قيمة المؤشر في ديسمبر إلى هبوط حاد في الأسعار الدولية للزيوت النباتية، إلى جانب بعض الانخفاضات في أسعار الحبوب واللحوم، غير أن زيادات معتدلة في أسعار السكر ومنتجات الألبان عوضته بصورة جزئية.



لكن بالنسبة إلى عام 2022 عموما، بلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية 143.7 نقطة، وهو ما يمثل ارتفاعا يصل إلى 18 نقطة أي 14.3 % مقارنة بعام 2021، لكنه أعلى مستوى له منذ بدء التسجيلات عام 1990.



وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب 147.3 نقطة في ديسمبر متراجعا بمقدار 2.9 نقطة "1.9 % " عن مستواه المسجل في نوفمبر، لكنه لا يزال أعلى بمقدار 6.8 نقطة "4.8 % " عن قيمته المسجلة في ديسمبر 2021.



وانخفضت أسعار تصدير القمح في ديسمبر، حيث عززت المواسم الجارية في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية الإمدادات وبقيت المنافسة بين الجهات المصدرة قوية.



وتراجعت الأسعار العالمية للذرة على أساس شهري، في الغالب جراء المنافسة القوية من البرازيل، على الرغم من أن المخاوف بشأن الجفاف في الأرجنتين قدمت بعض الدعم. وانخفضت كذلك الاسعار العالمية للذرة الرفيعة والشعير نتيجة تأثيرات أسواق الذرة والقمح.

وبالنسبة إلى عام 2022 كله، وصل مؤشر المنظمة لأسعار الحبوب إلى مستوى قياسي جديد بلغ 154.7 نقطة بزيادة قدرها 23.5 نقطة "17.9 % " مقارنة بعام 2021، وتجاوز بذلك المتوسط السنوي القياسي السابق المسجل في عام 2011 بمقدار 12.5 نقطة "8.8 %". ( الاقتصادية )