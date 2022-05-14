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السبت، 14-05-2022 09:22 ص

مولدوفا تتفق مع روسيا على دفع ثمن الغاز باليورو

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الوكيل الاخباري- قال رئيس شركة "مولدوفا غاز"، فاديم شيبان، إنه منذ بداية مايو، تدفع البلاد لشركة "غازبروم" الروسية مقابل الغاز الذي تتلقاه باليورو وليس بالروبل بالاتفاق معها.

وأضاف شبان لقناة "آر تي آر" مولدوفا التلفزيونية: "من الأول من مايو (أيار) ندفع باليورو. المدفوعات باليورو بالفعل. نحن لا ندفع بالروبل".

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وبحسب قوله، فإن مولدوفا توقفت عن الدفع بالدولار وفقا للاتفاق مع الشركة الروسية.

وأوضح رئيس شركة "مولدوفا غاز" المولدوفية أنه بموجب اتفاق مع شركة "غازبروم" الروسية، يمكن الدفع بالروبل واليورو، لأن مولدوفا ليست مدرجة في قائمة الدول غير الصديقة.

قامت شركتا "غازبروم" و"مولدوفاغاز" في 29 أكتوبر الماضي، بعد مفاوضات مطولة ، بتمديد عقد توريد الغاز لمدة خمس سنوات، تبدأ من 1 نوفمبر.

 

روسيا اليوم

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