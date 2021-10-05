نقابة الصاغة لـ الوكيل : انقطاع الفيسبوك أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ربحي علان ، أنه في حال استمرار انقطاع في خدمات "الفيسبوك" ، فإن أسعار الذهب ستشهد ارتفاعا طفيفا .

اضافة اعلان

ولفت علان الثلاثاء لـ "الوكيل الإخباري"، أنه بعد عودة " الفيسبوك" للعمل ، عادت أسعار الذهب إلى وضعها الطبيعي .

ونوه أن انقطاع الفيسبوك أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب، وقال " بات هنالك العديد من المخاوف جراء الانقطاع ، الأمر الذي أدى إلى اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن "

وأشار علان ، إلى أن أسعار الذهب محليا ما زالت تشهد الاستقرار خلال اليومين الماضيين.