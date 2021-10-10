نمو اقتصاد الأردن 3.2% للربع الثاني من العام الحالي

الوكيل الاخباري- نما الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة للأردن للربع الثاني من العام الحالي بنسبة 3.2%، مقارنة بالربع الثاني من عام 2020، بحسب دائرة الإحصاءات العامة.



وأظهرت تقديرات أولية أن القطاعات الاقتصادية قد حققت نمواً خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بالربع الثاني من عام 2020، حيث حقق قطاع الإنشاءات أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 5.7%، ثم قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبه بلغت 5.4%، تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 4.3%، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3.9%، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بنسبة 3.8%.



وعلى صعيد المساهمات القطاعية في معدل النمو المتحقق خلال الربع الثاني من عام 2021 والبالغ 3.2%، أسهم قطاع الصناعات التحويلية بما مقداره 0.66 نقطة مئوية، في حين أسهم قطاع المالية والتامين والعقارات وخدمات الأعمال بما مقداره 0.54 نقطة مئوية، وأسهم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بما مقدارة 0.35 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق.

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